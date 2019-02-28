北灣居民仍受水浸所困 洪水淹沒2千建築

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大氣河風暴已經離開灣區，但在惡劣的天氣過後，不少北灣居民受水浸所困，當中水浸最嚴重的Guereville小鎮，有超過2,000棟建築物被浸沒，超過3,600名居民需要疏散，Sonoma縣府宣佈進入緊急狀態。

Russian河週三氾濫，造成附近一帶的小鎮，例如Guerneville及Forestville出現嚴重水浸，洪水淹沒不少房屋，水位更高至RV休旅車的車頂，救援隊唯一的交通工具是用手划橡皮艇。

Russian河週三晚到達洪峰45.38英呎，超過警戒線13呎後，目前水位開始緩緩下降，預計到了週四早上時段，河水才會退回警戒線以下。

Sonoma縣其他城市同樣面臨交通的難題，除了道路被水淹沒外，多棵大樹倒塌及持續發生泥石流，堵塞了不少道路。

當局及居民週三馬不停蹄地清理雜物，希望能保持通往北灣的主要公路116號道路暢通。

同樣在北灣的Napa市，週三晚Redwood路3500號發生大型山泥傾瀉，大樹及石頭隨著山坡下滑，完全堵塞了一帶的道路，事件沒人受傷，目前仍未知道道路重開的時間。

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