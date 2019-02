北灣居民仍受水浸所困 洪水淹沒2千建築

【KTSF】

大氣河風暴已經離開灣區,但在惡劣的天氣過後,不少北灣居民受水浸所困,當中水浸最嚴重的Guereville小鎮,有超過2,000棟建築物被浸沒,超過3,600名居民需要疏散,Sonoma縣府宣佈進入緊急狀態。

Russian河週三氾濫,造成附近一帶的小鎮,例如Guerneville及Forestville出現嚴重水浸,洪水淹沒不少房屋,水位更高至RV休旅車的車頂,救援隊唯一的交通工具是用手划橡皮艇。

Russian河週三晚到達洪峰45.38英呎,超過警戒線13呎後,目前水位開始緩緩下降,預計到了週四早上時段,河水才會退回警戒線以下。

Sonoma縣其他城市同樣面臨交通的難題,除了道路被水淹沒外,多棵大樹倒塌及持續發生泥石流,堵塞了不少道路。

當局及居民週三馬不停蹄地清理雜物,希望能保持通往北灣的主要公路116號道路暢通。

同樣在北灣的Napa市,週三晚Redwood路3500號發生大型山泥傾瀉,大樹及石頭隨著山坡下滑,完全堵塞了一帶的道路,事件沒人受傷,目前仍未知道道路重開的時間。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。