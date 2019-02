麻疹再次烕脅美國 今年至今已有過百宗病例

【KTSF 江良慧報導】

麻疹再次烕脅美國公共衛生,在全國10個州今年至今,已經出現過百宗發病個案,國會眾議院能源及商業委員會週三特別為此召開聽證。

在2019年頭兩個月,美國已經確診超過159宗麻疹,根據疾病防控中心(CDC),至今有10個州出現麻疹個案,而在2018年,全國25個州及首都華盛頓確診372宗麻疹。

全國免疫及呼吸道疾病中心(NCIRD)執行總監Nancy Messonnier說:”我們所見大部分個案,都是在沒接種疫苗社區。”

CDC和多間國家衛生學院的醫生週三都表示,雖然美國已經消滅麻疹病毒,但麻疹繼續在全球傳播,威脅沒接種疫苗的兒童。

Messonnier說:”麻疹是這樣難以置信的會傳染,也可以傳播得很快,所以我們是應該感到憂慮。”

但有不少人,包括週三出席聽證的人,相信疫苗會帶來不良副作用。

共和黨聯邦眾議員Brett Guthrie說:”我聽過有家長聲稱麻疹疫苗會導致腦炎,這是真的嗎?”

Messonnier回答說:”對健康的兒童來說,MMR疫苗不會導致腦腫漲或腦炎。”

但醫生承認,有可能發生在不健康的兒童身上,但在這種罕見情況下,家長應該諮詢他們的醫生。

全國敏感及傳染病學院執行總監Anthony Fauci說:”我們不該批評取得這些假資訊的人,因為他們不知道那是假的,我們需要嘗試繼續教育他們,向他們展是真正的證據基礎。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。