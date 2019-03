PG&E承認Camp山火可能與輸電纜出問題有關

【KTSF 馮政浩報導】

太平洋煤電公司(PG&E)週四承認,去年發生的Camp Fire,很可能和他們的設備出問題有關,這場山火導致80多人死亡,是加州歷來損失最慘重的天災。

Camp Fire在去年11月8日開始橫掃北加州Butte縣等地方,17日後才完全受控制,山火橫掃Paradise市,令這個內華達山腳的小鎮一片颓垣敗瓦,幾乎全部燒毀,27,000名居民喪失家園。

Camp Fire整個火場總共焚毀接近240平方英里土地,摧毀差不多19萬個建築物,85人死亡。

當局仍然調查確實的起火原因,PG&E週四發聲明表示,很有可能他們的其中一條輸電纜燃起火花,導致山火。

PG&E在較早時已經承認,在山火發生前一刻,在該地區的輸電纜設備發生問題。

而現在PG&E指出,監察人員很可能覺得,這些設備就是山火的燃燒起點。

加州監察人員早前已經認定,在2017年發生的18場山火和PG&E有關,這些山火共有22人死亡,而PG&E要面對幾百宗訴訟,因此他們的最新盈利報告撥出105億元作為Camp Fire賠償準備,而另外也預備35億元作為之前兩年山火的理賠儲備。

他們發出警告,未來的負債會因此而增加。

PG&E的暫任行政總裁John Simon在聲明中表示,知道要為預防山火及極端天氣的威脅做得更多,才可以保持顧客及社區安全。

PG&E今年1月已經申請破產保護令,指出可能要為賠償付出300億元。

