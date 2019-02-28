PG&E承認Camp山火可能與輸電纜出問題有關

【KTSF 馮政浩報導】

太平洋煤電公司（PG&E）週四承認，去年發生的Camp Fire，很可能和他們的設備出問題有關，這場山火導致80多人死亡，是加州歷來損失最慘重的天災。

Camp Fire在去年11月8日開始橫掃北加州Butte縣等地方，17日後才完全受控制，山火橫掃Paradise市，令這個內華達山腳的小鎮一片颓垣敗瓦，幾乎全部燒毀，27,000名居民喪失家園。

Camp Fire整個火場總共焚毀接近240平方英里土地，摧毀差不多19萬個建築物，85人死亡。

當局仍然調查確實的起火原因，PG&E週四發聲明表示，很有可能他們的其中一條輸電纜燃起火花，導致山火。

PG&E在較早時已經承認，在山火發生前一刻，在該地區的輸電纜設備發生問題。

而現在PG&E指出，監察人員很可能覺得，這些設備就是山火的燃燒起點。

加州監察人員早前已經認定，在2017年發生的18場山火和PG&E有關，這些山火共有22人死亡，而PG&E要面對幾百宗訴訟，因此他們的最新盈利報告撥出105億元作為Camp Fire賠償準備，而另外也預備35億元作為之前兩年山火的理賠儲備。

他們發出警告，未來的負債會因此而增加。

PG&E的暫任行政總裁John Simon在聲明中表示，知道要為預防山火及極端天氣的威脅做得更多，才可以保持顧客及社區安全。

PG&E今年1月已經申請破產保護令，指出可能要為賠償付出300億元。

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