北韓外相反駁特朗普說法 指平壤沒要求全面撤銷制裁

美朝峰會未能達成協議,北韓外相李容浩反駁特朗普總統的說法,否認北韓要求美國全面撤銷制裁,指平壤只要求撤銷部份制裁。北韓朝中社報道,領袖金正恩和特朗普同意繼續對話,以達致朝鮮半島無核化及為朝美關係帶來突破。

北韓外相李容浩凌晨在越南河內召開記者會反駁美國總統特朗普指,北韓在峰會上要求美國全面解除制裁的說法,李容浩指北韓只是要求美國撤銷現時聯合國11項制裁中的5項。

李容浩指朝美雙方在兩天的峰會都以耐心和克制認真討論,北韓基於建立信任和解決問題的原則上,在峰會提出了切實的建議,準備好書面承諾,永久停止試射州際彈道導彈及核試。

但美國指北韓除了寧邊外,還有另一處核設施,要求北韓要多做一步,李容浩形容華府浪費了一個千載難逢的機會,即使美國提出新一輪對話,北韓的立場也不會改變。

與李容浩一起見記者的北韓副外相崔善姬稱,領袖金正恩不理解美方處理談判的方式。

特朗普返回華盛頓途中在阿拉斯加空軍基地停留時,沒回應李容浩的說法,只是指美國正投放資源發展導彈防禦系統,美國不會挑起衝突,但若被迫作出防衛,美國會取得壓倒性的勝利。

白宮指特朗普在空軍一號上分別與南韓總統文在寅及日本首相安倍晉三通電話,指美國會繼續與南韓及日本合作及與北韓對話。

而美國國務卿蓬佩奧由越南轉到菲律賓馬尼拉訪問,他指美朝峰會有進展,只是進展不足以令雙方簽署協議,他會繼續與北韓進行無核化談判。

