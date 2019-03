北灣父親為救子女被洪水沖走亡

【KTSF 江良慧報導】

前兩天的風暴,為北灣Sonoma縣帶來20年來最嚴重的河水氾濫,另一個縣更有一名父親為救子女死亡,加州州長紐森宣布,Sonoma和另外4個縣進入緊急狀態。

紐森週四宣布有數以百計人被困洪水的Amador、Glenn、Lake、Mendocino和Sonoma縣進入緊急狀態。

北灣Sonoma縣的Russian河,週三晚水位暴漲至最高的46呎,是25年來最高,有大約2,000間建築物水浸。

河水水位週四雖然開始減退,但預計要到週五凌晨才會下降至洪水警戒線下,而救援人員也要等到那時候採可以開始清理工作。

另外,在Sonoma縣北面200多里外的Ferndale,一個男人週三晚在5呎水深的地方走路回家,希望救出3名被困子女時,突然被洪水沖走,當局在週四發現他的遺體。

雖然當局發出強制疏散令,但仍然有不少人選擇留守在家不肯離開。

Sonoma縣就有數以百計居民沒有疏散,小鎮Gernville和鄰近的社區Monte Rio則因為水浸而與世隔絕,當地部分地區水深8呎。

