南加州Upland市一名母親,被控殺害親生女嬰,以及將只有歲半大的兒子從二樓扔下,其兒子在案中生還。

San Bernardino縣檢控官辦公室週四表示,懷疑涉案的24歲母親Tierra Ortega,已被落案起訴虐待兒童致死及企圖謀殺罪。

警方透露,有鄰居週二看到Ortega把歲半大的兒子從二樓扔下,她接著也跳下樓。

Ortega身受皮外傷,她兒子則斷腳,需送院治療。

警員在Ortega的公寓單位發現女嬰,當時她已沒有呼吸,送院後證實不治。

