家長發現網上卡通短片被加入鼓吹兒童自殘片段（視頻）

有家長發現,在兒童和青少年經常觀看的網上卡通短片中,被人加入疑似鼓吹兒童自殘甚至自殺的片段,令不少家長擔心會影響子女的心智,家長有什麼可以做呢?

一段本來是卡通Peppa Pig的短片,但當中加入很多令人感覺不安的聲音及影像,豬媽媽拿著刀切菜,但畫面突然被染紅,加入恐怖的音效。

亦有其他卡通片被人加工加插了教人割<介>手自殘的畫面,這些卡通片全部都在YouTube的兒童頻道中看到,有人指出,這種手法其實是”Momo Challenge”的延伸。

“Momo Challenge”最先於2016年出現,經手機通訊程式What’s App,讓青少年與所謂的”Momo”聯繫,畫面這一個公仔就是”Momo”。

“Momo”會鼓吹青少年做出不同的挑戰,包括一些自殘甚至自殺的行為,而”Momo”會詛咒不照做的人。

消息指,全世界有多名青少年懷疑因為”Momo Challenge”而自殺,但警方未有證實,其後”Momo Challenge”亦暫時消失。

北愛爾蘭警方近日指,懷疑這些被改動過的影片,是”Momo Challenge”的新手法,呼籲家長檢查子女看的影片,或陪同他們一起觀看。

社區青年中心的項目主管陳家輝(Kyle Chan)是一名社工,他表示,容易被網上資訊影響的,一般都是心智比較脆弱,面對困難不懂解決,不懂舒壓的人。

他指出,社工可以做的是幫助願意尋求幫助的人,至於不肯踏出第一步的,靠的就是家人每天點滴的溝通與陪伴。

陳家輝說:”最基本家長可以做的,就是多一點了解青少年,多一點跟他們說話,問他們的感受,而不是問他們在做什麼,你開不開心,你有沒有壓力,多一點問情緒或者感覺,而不是有沒有做功課,有沒有經常打機,有沒有上網,而是從一個正面的出發點,去問他們的日常生活。”

一名來自佛羅里達州的母親,亦有發現這些有問題的視頻,她已要求YouTube即時移除相關視頻。

不過YouTube從兒童頻道中移除後,視頻又在成人頻道出現,YouTube發聲明指,會確保兒童頻道適合青少年觀看。

