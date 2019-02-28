家長發現網上卡通短片被加入鼓吹兒童自殘片段（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

有家長發現，在兒童和青少年經常觀看的網上卡通短片中，被人加入疑似鼓吹兒童自殘甚至自殺的片段，令不少家長擔心會影響子女的心智，家長有什麼可以做呢？

一段本來是卡通Peppa Pig的短片，但當中加入很多令人感覺不安的聲音及影像，豬媽媽拿著刀切菜，但畫面突然被染紅，加入恐怖的音效。

亦有其他卡通片被人加工加插了教人割<介>手自殘的畫面，這些卡通片全部都在YouTube的兒童頻道中看到，有人指出，這種手法其實是”Momo Challenge”的延伸。

“Momo Challenge”最先於2016年出現，經手機通訊程式What’s App，讓青少年與所謂的”Momo”聯繫，畫面這一個公仔就是”Momo”。

“Momo”會鼓吹青少年做出不同的挑戰，包括一些自殘甚至自殺的行為，而”Momo”會詛咒不照做的人。

消息指，全世界有多名青少年懷疑因為”Momo Challenge”而自殺，但警方未有證實，其後”Momo Challenge”亦暫時消失。

北愛爾蘭警方近日指，懷疑這些被改動過的影片，是”Momo Challenge”的新手法，呼籲家長檢查子女看的影片，或陪同他們一起觀看。

社區青年中心的項目主管陳家輝（Kyle Chan）是一名社工，他表示，容易被網上資訊影響的，一般都是心智比較脆弱，面對困難不懂解決，不懂舒壓的人。

他指出，社工可以做的是幫助願意尋求幫助的人，至於不肯踏出第一步的，靠的就是家人每天點滴的溝通與陪伴。

陳家輝說：”最基本家長可以做的，就是多一點了解青少年，多一點跟他們說話，問他們的感受，而不是問他們在做什麼，你開不開心，你有沒有壓力，多一點問情緒或者感覺，而不是有沒有做功課，有沒有經常打機，有沒有上網，而是從一個正面的出發點，去問他們的日常生活。”

一名來自佛羅里達州的母親，亦有發現這些有問題的視頻，她已要求YouTube即時移除相關視頻。

不過YouTube從兒童頻道中移除後，視頻又在成人頻道出現，YouTube發聲明指，會確保兒童頻道適合青少年觀看。

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