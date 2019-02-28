今年即使按時報稅仍被罰款 原因是甚麼（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年的報稅截止日期是4月15日，如果未能在期限內完成報稅，將會被罰款，不過今年可能會有不少人即使按時報稅，還是會要繳交罰款，這是怎麼回事？

今年的報稅季節，納稅人要注意三種罰款，其中讓人驚訝的是，很多人在2018年預繳的稅款尚未完全反應新的聯邦稅法，因此不少人會需要補稅。

納稅人如果預繳不足，即使準時報稅，還是會被罰款，這種情況該怎麼辦呢？

會計師何美惠說：”那你就早一點報稅，早一點繳，愈早繳就是說罰款，預繳的罰款就會比較低一點，這就是早點報稅。”

其次納稅人如果文件準備不及趕不及在期限前報稅，一定要申請延期報稅，而且預繳稅款，才能避免被罰錢。

何美惠說：”你根本來不及，那麼你就要先延期，先估一下稅，你就問對方說我今年大概會賺多少錢，然後你告訴我一下，他可以先估一下稅，然後就先報延期，就是延期不是延期繳稅，而是延期報稅而已。”

第三種情況是最嚴重的，就是來不及在期限前報稅，又沒有申請延遲報稅。

何美惠說：”還有一些人他心理上就覺得，我不願意去繳稅，我不願意去報稅，那你不報稅就很慘，如果你到4月15號沒有報稅，而又沒有申請延期，那麼罰款一個月是5%，5個月就是25%，最高25%的罰款。”

會計師警告，拖延報稅的後果可能會很嚴重，稅加罰款再加利息，而且愈晚交就要交愈多。

另外，會計師提醒納稅人，新年度可以重新填寫W-4表，能讓僱主更精確計算出預扣的稅款，做生意或有出租收入的人士，也要估算好預繳稅的金額，避免明年再被罰錢。

何美惠說：”不退不補其實是最聰明的，然後早報早繳就免罰款。”

如果您至今尚未報稅，不妨趕快行動。

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