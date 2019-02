今年即使按時報稅仍被罰款 原因是甚麼（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年的報稅截止日期是4月15日,如果未能在期限內完成報稅,將會被罰款,不過今年可能會有不少人即使按時報稅,還是會要繳交罰款,這是怎麼回事?

今年的報稅季節,納稅人要注意三種罰款,其中讓人驚訝的是,很多人在2018年預繳的稅款尚未完全反應新的聯邦稅法,因此不少人會需要補稅。

納稅人如果預繳不足,即使準時報稅,還是會被罰款,這種情況該怎麼辦呢?

會計師何美惠說:”那你就早一點報稅,早一點繳,愈早繳就是說罰款,預繳的罰款就會比較低一點,這就是早點報稅。”

其次納稅人如果文件準備不及趕不及在期限前報稅,一定要申請延期報稅,而且預繳稅款,才能避免被罰錢。

何美惠說:”你根本來不及,那麼你就要先延期,先估一下稅,你就問對方說我今年大概會賺多少錢,然後你告訴我一下,他可以先估一下稅,然後就先報延期,就是延期不是延期繳稅,而是延期報稅而已。”

第三種情況是最嚴重的,就是來不及在期限前報稅,又沒有申請延遲報稅。

何美惠說:”還有一些人他心理上就覺得,我不願意去繳稅,我不願意去報稅,那你不報稅就很慘,如果你到4月15號沒有報稅,而又沒有申請延期,那麼罰款一個月是5%,5個月就是25%,最高25%的罰款。”

會計師警告,拖延報稅的後果可能會很嚴重,稅加罰款再加利息,而且愈晚交就要交愈多。

另外,會計師提醒納稅人,新年度可以重新填寫W-4表,能讓僱主更精確計算出預扣的稅款,做生意或有出租收入的人士,也要估算好預繳稅的金額,避免明年再被罰錢。

何美惠說:”不退不補其實是最聰明的,然後早報早繳就免罰款。”

如果您至今尚未報稅,不妨趕快行動。

