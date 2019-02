眾議院通過重大槍管法案 擴大買槍者背景審查

【KTSF】

國會眾議院週三通過一項擴大對槍支購買者進行背景調查的法案,是過去25年來,國會首次表決的重大槍管法案。

眾議院週一以240比190票通過法案,法案要求全國所有的槍支交易中,必須對購買者進行背景調查,而現時的法律只要求持牌槍支銷售商這樣做。

法案通過後,非持牌的槍支售賣者,也必須對購買者進行背景調查。

法案下一步將送交參議院表決,且必須取得至少60票才能獲得通過,不過預料在共和黨主導的參議院,法案沒有那麼容易過關,即使獲通過,也有很大機會被特朗普總統否決。

另一項關於槍管的法案將會在週四進行表決,該法案要求延長聯邦當局在槍支售賣前完成背景調查的時間,由目前的3天延長至10天。

根據現時的法律,如果背景調查在3個工作日之內未完成,交易將自動進行。

