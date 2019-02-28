眾議院通過重大槍管法案 擴大買槍者背景審查

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國會眾議院週三通過一項擴大對槍支購買者進行背景調查的法案，是過去25年來，國會首次表決的重大槍管法案。

眾議院週一以240比190票通過法案，法案要求全國所有的槍支交易中，必須對購買者進行背景調查，而現時的法律只要求持牌槍支銷售商這樣做。

法案通過後，非持牌的槍支售賣者，也必須對購買者進行背景調查。

法案下一步將送交參議院表決，且必須取得至少60票才能獲得通過，不過預料在共和黨主導的參議院，法案沒有那麼容易過關，即使獲通過，也有很大機會被特朗普總統否決。

另一項關於槍管的法案將會在週四進行表決，該法案要求延長聯邦當局在槍支售賣前完成背景調查的時間，由目前的3天延長至10天。

根據現時的法律，如果背景調查在3個工作日之內未完成，交易將自動進行。

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