舊金山公辯律師賀大器逝世 親友舉行追思會哀悼（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山公辯律師賀大器(Jeff Adachi)上週五晚間疑似因心臟病突發辭世,家屬朋友同事等人週三為他舉行追思會。

Alameda縣公辯律師Brandon Wood說:”賀大器提高了作為公辯律師的水平,公開犀利地倡議聲音,經常都以受理人優先。”

亞洲法律聯會李艷芬說:”賀大器不會見情況容易才表態,他會做第一個去表明立場,即使當時不普及,又或者他明知會引起人責罵和攻擊,尤其是面對警方。”

賀大器妻子也到現場,週三來悼念的人,都表示賀大器最大的功績,包括揭發檢舉警方的不當行為。

2015年,賀大器批評舊金山警方發送帶有種族歧視的短信。

另外,在2015年,被舊金山白人警員槍殺的非洲裔男子Mario Woods的媽媽Gwen Woods也到場,感激賀大器生前一直為被忽視的少數族裔站出來發聲。

週三晚有數百人出席燭光晚會,集合在舊金山公辯律師辦公室大樓門外,他們之後步行到市府大樓。

賀大器享年59歲,在舊金山公辯律師辦公室工作了33年,擔任過五屆首席公辯律師,並於2001年成為舊金山乃至加州首位民選公辯律師,在全美也算是少數。

賀大器致力於刑事司法改革、監督警員執法、也在兩年前設立一個移民單位,代表面臨遞解出境的無證移民。

