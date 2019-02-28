舊金山公辯律師賀大器逝世 親友舉行追思會哀悼（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山公辯律師賀大器（Jeff Adachi）上週五晚間疑似因心臟病突發辭世，家屬朋友同事等人週三為他舉行追思會。

Alameda縣公辯律師Brandon Wood說：”賀大器提高了作為公辯律師的水平，公開犀利地倡議聲音，經常都以受理人優先。”

亞洲法律聯會李艷芬說：”賀大器不會見情況容易才表態，他會做第一個去表明立場，即使當時不普及，又或者他明知會引起人責罵和攻擊，尤其是面對警方。”

賀大器妻子也到現場，週三來悼念的人，都表示賀大器最大的功績，包括揭發檢舉警方的不當行為。

2015年，賀大器批評舊金山警方發送帶有種族歧視的短信。

另外，在2015年，被舊金山白人警員槍殺的非洲裔男子Mario Woods的媽媽Gwen Woods也到場，感激賀大器生前一直為被忽視的少數族裔站出來發聲。

週三晚有數百人出席燭光晚會，集合在舊金山公辯律師辦公室大樓門外，他們之後步行到市府大樓。

賀大器享年59歲，在舊金山公辯律師辦公室工作了33年，擔任過五屆首席公辯律師，並於2001年成為舊金山乃至加州首位民選公辯律師，在全美也算是少數。

賀大器致力於刑事司法改革、監督警員執法、也在兩年前設立一個移民單位，代表面臨遞解出境的無證移民。

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