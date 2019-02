【KTSF 林佩樺報導】

移民局公布2018年工作簽證被核准機率大幅下跌,當局也公布最容易被審查的主要原因排行榜。

本週移民局發布數據顯示,雖然矽谷高科技巨頭,如Google、Facebook、Apple的H1B簽證申請核准率高達90%以上,但總體來說,過去3年外國人才工作簽證申請的核准率大幅下跌。

2018年最後一季,約6成為外籍僱員申請工作簽證的公司,被要求補充聘僱相關資料,而核准率較2016年同期下降17%。

移民局公布2018年額外審查案件,並要求僱主提供更多資訊的常見原因排行榜。

第一名就是涉及的職位不需要具備更高技術,不符合特別職位的資格。

再來就是僱主無法證明勞僱關係有效、無法證明員工在簽證期間被派有具體職務內容等。

