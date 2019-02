【KTSF】

東灣80號公路靠近Emeryville路段,週四凌晨發生致命車禍,造成3人死亡。

加州公路巡警(CHP)表示,週四凌晨1點15分左右,一輛大貨車停泊在80號公路西行線的路肩,靠近West Grand Ave出口,一輛載有4人的福特SUV汽車,從後撞入大貨車車底。

車上3人當場死亡,當中包括男司機和兩名女乘客,還有一名乘客重傷危殆,已送院治療,而大貨車司機並無受傷。

目前事故原因有待調查。

