為DMV提供撥款的賬戶將在幾年內破產（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一個為加州車輛管理局(DMV)提供撥款的賬戶,將在幾年內破產。

立法分析師辦公室估計,一個39億元的賬戶,會在2021年到2022年入不敷出。

州府的其中一名立法分析師透露,目前已經開始動用儲備金,州議會必須從提高收費、增加撥款或減低開支來解決問題,要不立即採取行動,DMV的顧客或許將面對更長的等候時間,或是車輛登記費顯著增加。

該分析師指,目前的39億來自每輛車的86元車輛登記費,收取的款項六成交給加州公路巡警(CHP),三成交給DMV,其餘一成用在其他用途。

近年來,DMV的工作量也隨著一些如自動登記選民和發出聯邦承認的Real ID 駕照/身份證等而增加,使得DMV開始動用儲備金。

州長紐森的預算將暫停一些DMV和CHP的項目,但分析師指,這只能延遲破產一年。

分析師表示,即將發布的報告將會協助州議會找出解決問題的方案。

