舊金山華埠商戶批評中央警局分局長不願聆聽商戶問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠中央警局分局長上任兩個多月以來,首次與商戶會面,多名商戶向局長遞交聯署信,希望警方正視華埠的盜竊及無家可歸者等問題。

舊金山華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)說:”華埠的流浪者問題,警察的分配問題,塗鴉及小販問題,我們希望局長能加以注意,保護我們華埠的商戶,但現在發現到,很多的問題存在,可能分局長未知道,可是他新官上任,但是今天的會議,我覺得他並不想知。”

週三大約有20名商戶出席,分局長易文耀表示,過去兩個月,該區的汽車盜竊案下降大約三成,由450宗減少至300至350宗。

不過商戶更希望局長安排更多巡警巡邏華埠,報警後,希望警員盡快到場,易文耀承諾會盡量安排。

有商戶提問一次後,易文耀拒絕他再追問,易文耀亦沒有親自與商戶跟進問題,由於場面尷尬,原定90分鐘的會議提早結束,令不少商戶都不太滿意。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。