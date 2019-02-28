舊金山華埠商戶批評中央警局分局長不願聆聽商戶問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠中央警局分局長上任兩個多月以來，首次與商戶會面，多名商戶向局長遞交聯署信，希望警方正視華埠的盜竊及無家可歸者等問題。

舊金山華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）說：”華埠的流浪者問題，警察的分配問題，塗鴉及小販問題，我們希望局長能加以注意，保護我們華埠的商戶，但現在發現到，很多的問題存在，可能分局長未知道，可是他新官上任，但是今天的會議，我覺得他並不想知。”

週三大約有20名商戶出席，分局長易文耀表示，過去兩個月，該區的汽車盜竊案下降大約三成，由450宗減少至300至350宗。

不過商戶更希望局長安排更多巡警巡邏華埠，報警後，希望警員盡快到場，易文耀承諾會盡量安排。

有商戶提問一次後，易文耀拒絕他再追問，易文耀亦沒有親自與商戶跟進問題，由於場面尷尬，原定90分鐘的會議提早結束，令不少商戶都不太滿意。

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