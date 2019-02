【獨家】駐美中華總會館撤旗案官司終畫下句號（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在灣區傳統僑社紛擾多年的駐美中華總會館撤旗案官司終於畫下句號,加州上訴法庭本週一針對撤旗案的上訴案正式裁決維持原判,這代表什麼意義?僑界反應如何?

加州上訴法庭本週一針對撤旗案官司的上訴案裁定維持原判決,也就是維持舊金山高等法院在2016年的初審裁定,認定中華總會館對撤旗決議的表決,不符該會章程所要求的3分之2票數規定,因此應恢復原狀。

簡單的說,就是撤旗決議未按章程規定通過,應恢復到決議之前的狀態。

提出上訴的被告之一的中華總會館為這宗官司至少花費數十萬元,負責法務的人士指出,對於裁決結果並不意外,但樂見官司總算畫上句點。

中華總會館官訴小組主任張冠榮說:”我們也不意外這個判決,因為這個也是我們心裡面,我們估計也會這樣判的。”

有中華總會館資深商董對判決表示肯定。

商董林炳昌說:”現在法院上訴庭判原告勝利,我感覺這個國家真好,真講法律,人人都平等,所有團體都平等,沒有人高過法律。”

事件回溯到2013年5月25日,中華總會館商董月會通過撤除會館內的中華民國國旗,支持中華民國的周達昌、關宗魯和張耀庭3位肇慶商董,將中華總會館以及主持投票的時任總董黃榮達等人告上法庭,法庭在2016年6月裁定原告勝訴,關鍵在於該撤旗決議的票數未達通過門檻。

張冠榮說:”黃榮達做為總董的時候,可能他有點理解錯誤,點票的時候有點理解錯,就以為他通過簡單的多數,他以為是通過,但法官說其實重要的事情是要3分之2的通過才能去做。”

原審法官判決撤旗案應恢復原狀,也就是恢復到尚未撤旗之前,但隨後被告方又提出上訴,導致即官司贏了,中華民國國旗至今沒有掛回。

加州上訴法庭本週一裁定維持原判,也為官司畫下句點,駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟對裁決表示尊重,也很欣慰,又感謝僑團的支持。

馬鍾麟說:”我們非常的感謝肇慶總會館過去多年來,為了維護中華民國青天白日滿地紅國旗在駐美中華總會館內固有的歷史地位,而努力不懈的這些奮鬥,我們都非常的敬佩,也非常的感謝,(記者:那會期待把旗掛回去嗎?)我想一切都依法辦理吧,依法辦理。”

被告之一的黃榮達向本台表示,他人在外地無法回應,但堅持認為自己當時做得正確。

至於已經撤下的青天白日滿地紅旗能不能再掛回?還要看原告怎麼做。

中華總會館則主張他們早在2016年8月就通過決議,確立重要議案必須獲得3分之2票數支持才算通過,此舉已經回應了原審法官的裁決,也顯示遵守了法院裁決,掛不掛旗不需再議。

