婦人在山景城小徑遇襲 臉部被多次拳擊受重創

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來自麻省的一名婦人週一晚在山景城一條小徑步行時，被一名非洲裔男子襲擊，嚴重受傷。

事發於晚上10時左右，婦人當時在通往Creekside公園的一條小橋附近步行，期間一名男子從後趨近，嘗試與她對話。

婦人並不認識該名男子，因此沒有理睬他，但男子突然伸手捉著她，把她推向草叢，然後多次拳擊她的臉部。

期間，一對男女在小徑路過，看到男子的所為，於是向他大喝，被男子摀著嘴吧的婦人，這時用口咬向男子的手部，並掙扎逃脫，跑向該對男女。

涉案男子沿小徑向南逃走，警方接報後曾在附近搜尋，但並未發現該名男子，婦人則臉部嚴重受傷。

涉案男子被指是非洲裔，年約20至30歲，身高約6呎，身材瘦削至中等，蓄短髮，有加勒比海口音，犯案時身穿金州勇士隊的上衣。

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