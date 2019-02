婦人在山景城小徑遇襲 臉部被多次拳擊受重創

【KTSF】

來自麻省的一名婦人週一晚在山景城一條小徑步行時,被一名非洲裔男子襲擊,嚴重受傷。

事發於晚上10時左右,婦人當時在通往Creekside公園的一條小橋附近步行,期間一名男子從後趨近,嘗試與她對話。

婦人並不認識該名男子,因此沒有理睬他,但男子突然伸手捉著她,把她推向草叢,然後多次拳擊她的臉部。

期間,一對男女在小徑路過,看到男子的所為,於是向他大喝,被男子摀著嘴吧的婦人,這時用口咬向男子的手部,並掙扎逃脫,跑向該對男女。

涉案男子沿小徑向南逃走,警方接報後曾在附近搜尋,但並未發現該名男子,婦人則臉部嚴重受傷。

涉案男子被指是非洲裔,年約20至30歲,身高約6呎,身材瘦削至中等,蓄短髮,有加勒比海口音,犯案時身穿金州勇士隊的上衣。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。