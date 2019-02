舊金山日落區華美學校面臨逼遷危機（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山日落區有超過40年歷史的華美學校正面臨逼遷危機,去年年底,有買家表示,有意購買華美所在的教堂,令華美擔心教堂一旦售出,華美將不能夠繼續在原址教育兒童,事件最新的情況怎樣呢?

華美學校位於日落區19街夾Judah街,租用這間Calvary United Methodist聯合衛理教堂的一部分,是舊金山首間以中、英雙語教學的幼兒園、有學前教育班及週末中文班,學生人數大約有80人,服務的主要是中及低收入家庭。

華美表示,去年11月收到教堂的通知指,有買家有意購買教堂,令華美擔心交易一旦成功,學校可能會被趕走。

華美學前教育班課程總監李安宜(Angie Lee)說:”當然我們不是一定會離開,但我們真的會擔心,作為一個非牟利機構,我們是提供服務給超過250個家庭,我們有4個不同計劃,特別是在這個地址上,是我們的學前教育計劃,都有服務超過80個家庭及學生,如果我們的服務有任何改變或變動,會影響很多家庭。”

為了能繼續教育學生,華美已經向教會開了價,希望購買整座建築,不過至今仍未收到正面的回覆,亦有消息指,有其他買家亦已接觸教會。

周老師(Joanne Chow)本來是華美的家長,因為華美幫她照顧子女,令她有時間增值自己,她在華美擔任中文老師已經十多年。

周老師說:”我們學校是雙語學校,對於我們的新移民幫助很大,讓我有機會去學英文,自己去上學,找工作,所以我覺得有這間學校是很好的。”

華美學校家長林李藍說:”教到我兒子很好,他亦很開心,教到他懂唱歌,又學懂中文,這是第一,第二,他很開心,早上一起床,就說爸爸媽媽,我要讀書讀書,上學了,我們都很開心,安心去做工。”

市參議會主席余鼎昂及第四區市參事馬兆明(Gordon Mar)亦曾經是華美的家長,為了幫助華美及保護其他租用他人物業的育兒設施,他們週二在市參議會上提案,任何包括育兒設施的物業一旦出售,禁止買家在未來18個月改變物業用途,並要經過例如是公聽會等環節,去聽取市民的意見。

馬兆明說:”如果物業已經出售,例如是華美所在的教會賣出,提案會令新業主很難在18個月內去改變用途,逼遷華美學校,我們認為這是一個即時的方法去保護學校,未來幾個月,我們會研究長久的辦法,去保護學前教育學校。”

馬兆明指,有信心提案會獲得議會一致通過,而華美就表示,會繼續與教會保持溝通,希望教會明白育兒機構的重要性,本台暫時聯絡不到教會的職員。

