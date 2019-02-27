舊金山日落區華美學校面臨逼遷危機（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山日落區有超過40年歷史的華美學校正面臨逼遷危機，去年年底，有買家表示，有意購買華美所在的教堂，令華美擔心教堂一旦售出，華美將不能夠繼續在原址教育兒童，事件最新的情況怎樣呢？

華美學校位於日落區19街夾Judah街，租用這間Calvary United Methodist聯合衛理教堂的一部分，是舊金山首間以中、英雙語教學的幼兒園、有學前教育班及週末中文班，學生人數大約有80人，服務的主要是中及低收入家庭。

華美表示，去年11月收到教堂的通知指，有買家有意購買教堂，令華美擔心交易一旦成功，學校可能會被趕走。

華美學前教育班課程總監李安宜（Angie Lee）說：”當然我們不是一定會離開，但我們真的會擔心，作為一個非牟利機構，我們是提供服務給超過250個家庭，我們有4個不同計劃，特別是在這個地址上，是我們的學前教育計劃，都有服務超過80個家庭及學生，如果我們的服務有任何改變或變動，會影響很多家庭。”

為了能繼續教育學生，華美已經向教會開了價，希望購買整座建築，不過至今仍未收到正面的回覆，亦有消息指，有其他買家亦已接觸教會。

周老師（Joanne Chow）本來是華美的家長，因為華美幫她照顧子女，令她有時間增值自己，她在華美擔任中文老師已經十多年。

周老師說：”我們學校是雙語學校，對於我們的新移民幫助很大，讓我有機會去學英文，自己去上學，找工作，所以我覺得有這間學校是很好的。”

華美學校家長林李藍說：”教到我兒子很好，他亦很開心，教到他懂唱歌，又學懂中文，這是第一，第二，他很開心，早上一起床，就說爸爸媽媽，我要讀書讀書，上學了，我們都很開心，安心去做工。”

市參議會主席余鼎昂及第四區市參事馬兆明（Gordon Mar）亦曾經是華美的家長，為了幫助華美及保護其他租用他人物業的育兒設施，他們週二在市參議會上提案，任何包括育兒設施的物業一旦出售，禁止買家在未來18個月改變物業用途，並要經過例如是公聽會等環節，去聽取市民的意見。

馬兆明說：”如果物業已經出售，例如是華美所在的教會賣出，提案會令新業主很難在18個月內去改變用途，逼遷華美學校，我們認為這是一個即時的方法去保護學校，未來幾個月，我們會研究長久的辦法，去保護學前教育學校。”

馬兆明指，有信心提案會獲得議會一致通過，而華美就表示，會繼續與教會保持溝通，希望教會明白育兒機構的重要性，本台暫時聯絡不到教會的職員。

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