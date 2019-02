第二次美朝峰會於越南河內舉行 特朗普金正恩再會面

【i-CABLE】

一連兩天的第二次美朝峰會在越南河內展開,特朗普總統及北韓領袖金正恩都期待峰會有成果,但對於會否趁峰會同意和平宣言,象徵韓戰正式結束,特朗普沒有正面回應。

特朗普與金正恩於河內大都市索菲特傳奇酒店會面,兩人先握手寒暄,特朗普再次讚揚北韓,形容自己與金正恩關係特別,相信這次峰會會非常成功。

金正恩則讚揚特朗普推動峰會是有勇氣的決定,會盡其所能,令峰會得出各方都歡迎的偉大成果。

今次是去年在新加坡的歷史性美朝峰會後,兩人相隔約8個月再會面,他們單獨會面後共晉晚餐,有隨行官員及翻譯參與,週四的會談是重頭戲,會後可能發表《河內宣言》。

有記者問到會否趁峰會同意和平宣言,象徵韓戰正式結束,特朗普沒有正面回應。

有美國傳媒則報道VOA報道,《宣言》預料會聚焦美朝如何推動無核化的細節。

報道引述消息人士指,平壤可能暫時同意停止在寧邊核設施生產用於核彈的材料,以換取美國解除部分制裁。

