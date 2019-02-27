北灣Russian河水位過警戒線 Guernveille成澤國

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大氣河風暴為北灣帶來連場大雨，Sonoma縣Russian河的水位不停上升，目前洪水已經有41英呎，超過警戒線9呎，預計週三下午將會超過警戒線12英呎，另外，Sonoma縣警已通知居住在Russian河附近的居民要疏散，但有居民決定留在家中。

Sonoma縣警在週二通知居住在Russian河附近24個社區的居民需要疏散，而當地的校區週三亦會停課一天。

由週二至週三早上大雨連場，預計到了週三晚10時，Russian河水位將會到達洪峰，上升至40.4英尺，超過警戒線12呎，有機會導致嚴重氾濫，造成市內水浸。

另外，Guernveille因為嚴重水浸，Sonoma縣警宣布，所有前往Guernveille的道路已全部關係，車輛禁止進出。

Guerneville有不少商舖在門前已經堆滿沙包，做好準備，希望將水浸帶來的損失減至最低。

在48小時內，北灣已經錄得超過6吋的雨，除了Russian河外，北灣Marin縣San Anselmo溪週二出現溪水氾濫，道路被淹沒，溪水上漲將居民困在家中。

另外，大氣河風暴亦為北加州Sierra山區帶來連場大風雪，Squaw Valley在2月已經錄得280吋的新雪，80號公路堆滿白茫茫的積雪，CHP需要關閉公路，清理積雪，要前往Sierra的民眾出發前要查看道路情況。

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