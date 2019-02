北灣Russian河水位過警戒線 Guernveille成澤國

【KTSF】

大氣河風暴為北灣帶來連場大雨,Sonoma縣Russian河的水位不停上升,目前洪水已經有41英呎,超過警戒線9呎,預計週三下午將會超過警戒線12英呎,另外,Sonoma縣警已通知居住在Russian河附近的居民要疏散,但有居民決定留在家中。

Sonoma縣警在週二通知居住在Russian河附近24個社區的居民需要疏散,而當地的校區週三亦會停課一天。

由週二至週三早上大雨連場,預計到了週三晚10時,Russian河水位將會到達洪峰,上升至40.4英尺,超過警戒線12呎,有機會導致嚴重氾濫,造成市內水浸。

另外,Guernveille因為嚴重水浸,Sonoma縣警宣布,所有前往Guernveille的道路已全部關係,車輛禁止進出。

Guerneville有不少商舖在門前已經堆滿沙包,做好準備,希望將水浸帶來的損失減至最低。

在48小時內,北灣已經錄得超過6吋的雨,除了Russian河外,北灣Marin縣San Anselmo溪週二出現溪水氾濫,道路被淹沒,溪水上漲將居民困在家中。

另外,大氣河風暴亦為北加州Sierra山區帶來連場大風雪,Squaw Valley在2月已經錄得280吋的新雪,80號公路堆滿白茫茫的積雪,CHP需要關閉公路,清理積雪,要前往Sierra的民眾出發前要查看道路情況。

