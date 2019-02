奧克蘭教師風雨下繼續罷工 校區承諾不會懲罰缺席學生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)教師週二在風雨下進行第四日罷工行動,校區承諾即使學生在教師罷工期間缺席上課,都不會被懲罰。

林肯小學(Lincoln School)的教師,週二冒著風雨繼續在校外罷工,有教師又拍了影片,感激家長和學生的支持。

教師王維傑說:”我們已得到校區和學校領導的百分百確認,不會因為小朋友沒上課,而令他們的學位受絲毫任何影響,而且任何移民身份都不會受到影響,再次感謝各位,很希望繼續支持我們。”

教師Stacy Fat說:”我們會爭取到底,直到最後,暫時未從校區收到任何消息,但很樂觀這不會持續很久。”

校區表示,雖然不會懲罰缺席學生,但根據州例,缺席的學生會被列作”無故缺席”,他又補充只希望學生重返校園。

校區又重申無足夠資金回應工會訴求,反映州府在整體教育上撥款不足夠。

奧克蘭校區發言人John Sasaki說:”Alameda縣府表示,有個金額不能超過,不讓我們簽署,會導致財政困難的協議,這就是現時處境,州府都同意做法,這都歸咎於州府整體教育資金不足,我們需要更多錢。”

工會和校區週一在加州教育總監Tony Thurmond介入下再度談判勞資合約,不過談了十幾個小時,未有共識,週三繼續談判。

奧克蘭教師的平均年薪是63,149元,在Alameda縣裡是最低的,教師要求3年加薪12%,亦要求校區改以小班教學,聘請更多的輔導員和全職護士等。

而校區就提出3年加薪7%,再加1.5%花紅,即是一共8.5%,未達到工會要求。

