奧克蘭教師風雨下繼續罷工 校區承諾不會懲罰缺席學生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）教師週二在風雨下進行第四日罷工行動，校區承諾即使學生在教師罷工期間缺席上課，都不會被懲罰。

林肯小學（Lincoln School）的教師，週二冒著風雨繼續在校外罷工，有教師又拍了影片，感激家長和學生的支持。

教師王維傑說：”我們已得到校區和學校領導的百分百確認，不會因為小朋友沒上課，而令他們的學位受絲毫任何影響，而且任何移民身份都不會受到影響，再次感謝各位，很希望繼續支持我們。”

教師Stacy Fat說：”我們會爭取到底，直到最後，暫時未從校區收到任何消息，但很樂觀這不會持續很久。”

校區表示，雖然不會懲罰缺席學生，但根據州例，缺席的學生會被列作”無故缺席”，他又補充只希望學生重返校園。

校區又重申無足夠資金回應工會訴求，反映州府在整體教育上撥款不足夠。

奧克蘭校區發言人John Sasaki說：”Alameda縣府表示，有個金額不能超過，不讓我們簽署，會導致財政困難的協議，這就是現時處境，州府都同意做法，這都歸咎於州府整體教育資金不足，我們需要更多錢。”

工會和校區週一在加州教育總監Tony Thurmond介入下再度談判勞資合約，不過談了十幾個小時，未有共識，週三繼續談判。

奧克蘭教師的平均年薪是63,149元，在Alameda縣裡是最低的，教師要求3年加薪12%，亦要求校區改以小班教學，聘請更多的輔導員和全職護士等。

而校區就提出3年加薪7%，再加1.5%花紅，即是一共8.5%，未達到工會要求。

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