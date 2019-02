納稅人退稅減少甚至要補稅 原因是甚麼（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年報稅季節是特朗普總統提出的稅改實施後,納稅人首度報稅,有不少人在報稅時發現退稅變少了,甚至可能還要補稅,這是甚麼原因?還有哪些報稅要注意的事項?

今年民眾申報聯邦稅時可選標準扣稅(standard deduction)或分類扣稅(itemized deduction),標準扣稅不管收入多少,個人扣抵12,000元,家庭扣抵24,000元,其餘的收入就是應課稅金額。

而分類扣稅則是逐一列出抵稅項目,再決定應稅金額。

由於聯邦稅的分類扣稅項目或金額大幅縮水,中產上班族今年報稅多數選擇標準扣稅。

不過,不管選擇哪種方式,都可能出現一個普遍現象。

會計師何美惠說:”最驚訝就是很多人他的退稅減少了,甚至於說沒有退稅,還要補稅。”

導致退稅減少的原因是多重的,最主要的原因是2018年員工預繳的稅金,並未完全反映新的稅法,也就是預繳得不夠。

何美惠說:”最主要的第一個原因就是國稅局在給僱主的扣繳單、扣繳表,他沒有顯示出所有稅改的項目,也就是他不完整,很多人就不知道說,僱主就按照這個稅表去扣繳,所以就不足。”

何美惠指出,國稅局去年6月已經知情,並且通知納稅人可以補繳,但很多人並不知道,加上員工沒有填寫新的W-4表格,給僱主重新計算預扣稅款。

退稅減少的另一項重要原因,就是選擇分類扣稅報稅時,新的聯邦稅法對加州人不利。

何美惠說:”因為加州的州稅比較高,最高到13.3%,平常的話也是到6%、9%,所以也是滿高的,納這個州稅原來是可以全部抵的,還有一個就是地價稅,原來也是可以全部抵的,那現在這兩個加起來,只能夠抵一萬塊錢。”

舉例來說,年收入30萬的納稅人,州所得稅就交了3萬元,加上擁有150萬房產,地稅就交了將近兩萬元,這5萬元的地方稅,過去在申報聯邦稅用分類扣稅項目時,可以全部扣抵,今年開始就只能扣抵一萬元,多出的這4萬元還是要交稅。

另外,扣抵項目減少的還有房屋貸款的利息抵稅,縮水至75萬元,而雜支扣稅事項也全面刪除。

何美惠說:”原來你穿制服,你不是要乾洗嗎?乾洗也可以拿來抵稅,現在這個項目通通都被刪除,員工的支出不能抵了。”

何美惠提醒納稅人,即使報聯邦稅選擇標準免稅額,由於加州州稅法律沒有改變,申報州稅時還是可以用分類扣稅的方式。

何美惠說:”很多人就想說,那我都是標準扣除免稅額,所以我就把所有收據就丟了,很簡單,他沒有想到說其實州稅並沒有跟聯邦稅一樣,所以就變成更複雜,你州稅一套,聯邦稅又另外一套。”

如果是交由會計師報稅,記得保留可以扣抵的收據,自己報稅則可以考量報州稅時採取分類扣稅是否更加有利。

