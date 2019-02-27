納稅人退稅減少甚至要補稅 原因是甚麼（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年報稅季節是特朗普總統提出的稅改實施後，納稅人首度報稅，有不少人在報稅時發現退稅變少了，甚至可能還要補稅，這是甚麼原因？還有哪些報稅要注意的事項？

今年民眾申報聯邦稅時可選標準扣稅（standard deduction）或分類扣稅（itemized deduction），標準扣稅不管收入多少，個人扣抵12,000元，家庭扣抵24,000元，其餘的收入就是應課稅金額。

而分類扣稅則是逐一列出抵稅項目，再決定應稅金額。

由於聯邦稅的分類扣稅項目或金額大幅縮水，中產上班族今年報稅多數選擇標準扣稅。

不過，不管選擇哪種方式，都可能出現一個普遍現象。

會計師何美惠說：”最驚訝就是很多人他的退稅減少了，甚至於說沒有退稅，還要補稅。”

導致退稅減少的原因是多重的，最主要的原因是2018年員工預繳的稅金，並未完全反映新的稅法，也就是預繳得不夠。

何美惠說：”最主要的第一個原因就是國稅局在給僱主的扣繳單、扣繳表，他沒有顯示出所有稅改的項目，也就是他不完整，很多人就不知道說，僱主就按照這個稅表去扣繳，所以就不足。”

何美惠指出，國稅局去年6月已經知情，並且通知納稅人可以補繳，但很多人並不知道，加上員工沒有填寫新的W-4表格，給僱主重新計算預扣稅款。

退稅減少的另一項重要原因，就是選擇分類扣稅報稅時，新的聯邦稅法對加州人不利。

何美惠說：”因為加州的州稅比較高，最高到13.3%，平常的話也是到6%、9%，所以也是滿高的，納這個州稅原來是可以全部抵的，還有一個就是地價稅，原來也是可以全部抵的，那現在這兩個加起來，只能夠抵一萬塊錢。”

舉例來說，年收入30萬的納稅人，州所得稅就交了3萬元，加上擁有150萬房產，地稅就交了將近兩萬元，這5萬元的地方稅，過去在申報聯邦稅用分類扣稅項目時，可以全部扣抵，今年開始就只能扣抵一萬元，多出的這4萬元還是要交稅。

另外，扣抵項目減少的還有房屋貸款的利息抵稅，縮水至75萬元，而雜支扣稅事項也全面刪除。

何美惠說：”原來你穿制服，你不是要乾洗嗎？乾洗也可以拿來抵稅，現在這個項目通通都被刪除，員工的支出不能抵了。”

何美惠提醒納稅人，即使報聯邦稅選擇標準免稅額，由於加州州稅法律沒有改變，申報州稅時還是可以用分類扣稅的方式。

何美惠說：”很多人就想說，那我都是標準扣除免稅額，所以我就把所有收據就丟了，很簡單，他沒有想到說其實州稅並沒有跟聯邦稅一樣，所以就變成更複雜，你州稅一套，聯邦稅又另外一套。”

如果是交由會計師報稅，記得保留可以扣抵的收據，自己報稅則可以考量報州稅時採取分類扣稅是否更加有利。

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