【KTSF 劉瑩報導】

最新的研究發現,“嫁個有錢人”仍是大部分女性晉身有錢人的主要途徑。

北卡羅萊納州大學夏洛特分校的研究人員,檢視了1995年至2017年消費者財務狀況報告後發現,身處在財富金字塔頂端1%,也就是年收入超過845,000元的富豪中,只有15%的人是依靠女性的收入進入這個門檻。

而在那些富豪家庭中,只有5%的女性能夠賺到可以成為富豪的錢。

結論就是大部分晉身富豪行列的女性,都是通過結婚獲取配偶的收入而變成富豪。

研究人員同時發現,從上世紀90年代開始,財富在性別上的差距一直都沒有縮小過。

有專家表示,就算女性普遍學歷較高,但女性在職場中所遇到的玻璃天花板,以及在做生意時較難取得貸款或投資等問題,都是阻礙女性晉身富豪行列的原因。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。