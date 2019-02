聖荷西房價高昂 年薪逾25萬才能負擔中位價房屋

【KTSF 鄭麗娜報導】

房屋貸款數據提供商HSH.com的最新報告顯示,聖荷西位列全國住房最貴地區首位,年薪約255,000的人才能負擔在聖荷西中等價位的房屋,舊金山則位列第二。

包括Santa Clara和San Benito縣在內的聖荷西一帶,需要年薪254,836元,才能負擔中位價125萬的房屋。

30年固定利率房屋貸款每月需支付5,964元,還有地稅和保險費用,並假設買家支付的20%頭款。

但根據人口普查數據 ,Santa Clara縣普通家庭的收入不到該數字的一半,舊金山則位列第二,包括舊金山、San Mateo、Alameda、Contra Costa和Marin縣在內的舊金山都會區,需要年薪198,978元才能負擔中位數925,200元的房子,每月需支付4,000多元的房貸。

買房所需的收入,在過去一年保持相對穩定,增長約0.1%。

房地產專家表示,雖然灣區市場開始略微降溫,但對許多民眾來說,等房價降至可負擔的範圍,還有很長的路要走。

高房價和民眾收入負擔不起,凸顯了灣區住房市場的壓力,也導致許多人選擇離開灣區搬到別的地方。

