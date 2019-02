搵屋住專題：舊金山兩可負擔公寓重新放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山有兩個可負擔公寓重新放售,售價都不超過35萬元,但HOA則最少600元。

兩個可負擔公寓分別位於SOMA區和Diamond Heights,位於Diamond Heights Ora Way 65號這個公寓社區,早前已經有幾個可負擔單位重新放售,今次放售的一房單位有676平方英呎,售價318,930元,HOA每月619元有一個停車位。

申請人收入條件需要在地區收入中位數的120%或以下,一人家庭年收入不得超過99,500元,兩人家庭則為113,650元,申請在3月6日星期三下午5點截止。

在SOMA區的可負擔兩房公寓,地理位置優越,距離Powell捷運站僅一個街口,面積有713平方英呎,售價342,066元,HOA每月則要749元,而且沒有停車位。

申請人年收入不得超過地區收入中位數,一人家庭是82,900元,兩人家庭是94,700元,申請在4月1日星期一下午5點截止。

申請人還需要有首次置業人士教育講座證書和房屋貸款預審批。

查詢兩個公寓的申請詳情,請點擊以下網址:

Mission BMR:https://sfmohcd.org/bmr-new-ownership-6-mint-plaza

Diamond Heights BMR:https://sfmohcd.org/bmr-resale-65-ora-way-unit-c102

