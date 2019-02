國會議員質詢藥廠高層 為何處方藥價漲不停

【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院財務委員會週二召開聽証,質問幾間大製藥廠的行政總裁為何處方藥售價一直上升。

從Johnson & Johnson到Pfizer等7間製藥公司高層,週二在聽証會上都被尖銳質問到,為甚麼處方藥這麼貴,也有議員問為甚麼海外的藥會比美國的便宜。

民主黨參議員Ron Wyden問道:”你們在德法出售的藥有獲利嗎?”

AbbVie主席兼執行長Richard Gonzalez回答:”我們有獲利。”

Wyden說:”那為何對美國消費者抬價,又給西方國家其他人更相宜價錢?”

Gonzalez說:”若美國這樣規模的市場垮在低端價位,我可以告訴你,AbbVie將不能有像現在一樣的研發投資水平。”

面對消費者的憤怒,每間製藥廠的高層週二都表示,希望盡量降低售價。

Sanofi執行長Olivier Brandicourt說:”我明白那些憤怒。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。