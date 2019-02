【KTSF】

東灣Fremont市一名75歲老婦週一被家人報稱失蹤,Fremont市警方表示,Newark市警方週三已尋回老婦,原來她這兩天一直被困在車中。

老婦Doris Mederios的家人週一下午報稱她失蹤,老婦當天自行駕車到Washington醫院對面的急診室求醫,車程約15分鐘左右,但之後失去音訊。

警方估計,老婦的汽車可能發生故障,她失蹤這段時間估計都在車中,老婦被發現時沒有大礙,已送院檢查。

