東灣阿拉米達縣獲得州府撥款接近100萬元,幫助本地兩百名失業員工。

加州就業發展部(EDD)撥款995,000元給阿拉米達縣勞工發展委員會,支持該縣為失業的員工提供再就業的技能培訓。

失業員工之前必須在以下的幾間公司或機構工作,包括Tesla、Novartis研究所、BioMedical研究機構、Amneal/Impax實驗室、Bayer藥廠、凱撒醫院(Kaiser Permanante),以及Serta-Simmons。

阿拉米達縣有許多製造業公司,尤其成長速度在該縣排第三位的生物科技公司就超過一千家,這筆資金可支持培訓在不同崗位工作的技術人員,而培訓地點計劃安排在該縣的幾個社區學院內。

