特朗普前私人律師出席國會聽證 指特朗普是”種族主義分子”、”騙徒”

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特朗普總統前私人律師Michael Cohen週三到國會聽證會作證，他在陳詞中表示，特朗普早已知道WikiLeaks掌握了不利希拉莉選情的黑材料，他直指特朗普是一名”種族主義分子”、”騙徒”，以及”騙子”。

Cohen在陳詞中說：”我對我的弱點、效忠於錯誤的人，以及為了保護和協助特朗普所做的事感到羞愧，我對我選擇隱瞞特朗普的勾當，而非循良心行事感到羞愧。”

Cohen作證時稱，特朗普曾暗示他對莫斯科的地產發展項目說謊，他亦指在2016年大選期間，特朗普知道他仍就該發展項目與俄羅斯方面交涉，Cohen已承認曾對國會說謊。

Cohen表示，特朗普沒有直接指示他說謊，但特朗普曾直視他，說在俄羅斯沒有生意往來，然後對外人說同樣的事，暗示他不要說實話。

特朗普正身處越南，與北韓領袖金正恩舉行美朝峰會，他透過Twitter發推文說Cohen做了壞事，但與他無關，他說Cohen是為了減刑而說謊。

有關WikiLeaks的證詞，Cohen表示，他在2016年7月在特朗普的辦公室內，當時特朗普的長期顧問Roger Stone致電給特朗普，特朗普把來電放上擴音器，Stone對特朗普說他已聯絡WikiLeaks創辦人Julian Assange，並指出”未來數天，將會有大量不利希拉莉選情的電郵公開”。

特朗普回覆道，”這真是太好了”，同月，WikiLeaks公開了收千封電郵，這些電郵是黑客入侵民主黨全國委員會的電郵伺服器中得來。

Cohen說，很多人問他究竟特朗普是否知道希拉莉的電郵會被公開，而答案是他是知道的。

Cohen將會一連3天到國會作證，週三結束公開聽證後，週四他會到眾議院情報委員會進行閉門聽證。

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