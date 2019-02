特朗普前私人律師出席國會聽證 指特朗普是”種族主義分子”、”騙徒”

【KTSF】

特朗普總統前私人律師Michael Cohen週三到國會聽證會作證,他在陳詞中表示,特朗普早已知道WikiLeaks掌握了不利希拉莉選情的黑材料,他直指特朗普是一名”種族主義分子”、”騙徒”,以及”騙子”。

Cohen在陳詞中說:”我對我的弱點、效忠於錯誤的人,以及為了保護和協助特朗普所做的事感到羞愧,我對我選擇隱瞞特朗普的勾當,而非循良心行事感到羞愧。”

Cohen作證時稱,特朗普曾暗示他對莫斯科的地產發展項目說謊,他亦指在2016年大選期間,特朗普知道他仍就該發展項目與俄羅斯方面交涉,Cohen已承認曾對國會說謊。

Cohen表示,特朗普沒有直接指示他說謊,但特朗普曾直視他,說在俄羅斯沒有生意往來,然後對外人說同樣的事,暗示他不要說實話。

特朗普正身處越南,與北韓領袖金正恩舉行美朝峰會,他透過Twitter發推文說Cohen做了壞事,但與他無關,他說Cohen是為了減刑而說謊。

有關WikiLeaks的證詞,Cohen表示,他在2016年7月在特朗普的辦公室內,當時特朗普的長期顧問Roger Stone致電給特朗普,特朗普把來電放上擴音器,Stone對特朗普說他已聯絡WikiLeaks創辦人Julian Assange,並指出”未來數天,將會有大量不利希拉莉選情的電郵公開”。

特朗普回覆道,”這真是太好了”,同月,WikiLeaks公開了收千封電郵,這些電郵是黑客入侵民主黨全國委員會的電郵伺服器中得來。

Cohen說,很多人問他究竟特朗普是否知道希拉莉的電郵會被公開,而答案是他是知道的。

Cohen將會一連3天到國會作證,週三結束公開聽證後,週四他會到眾議院情報委員會進行閉門聽證。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。