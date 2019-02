加州司法部報告指被扣押無證移民未獲公平對待

【KTSF 歐志洲報導】

加州司法部長針對加州內十個無證移民拘留所的研究報告發現,許多被扣留的無證移民沒有獲得妥善公平的對待。

加州司法部長Xavier Becerra說:”比如說,我們發現扣押人士長時間沒有休息時間,一些在扣押房間內長達22小時,沒有休息時間,我們也發現有顯著的語言障礙,不能提供醫療上所需的隱私,他們處理程序上也沒有獲得公平的對待。”

報告也發現,被拘留的無證移民,在醫療和精神健康方面沒能獲得妥善照顧,因而提高拘留人士的病發危險,他們對外家人的溝通受到限制,在取得法律代表方面也遇上障礙,必須獨自處理在移民法上遇到的問題。

報告指出,一些設施在司法部長辦公室的建議下做出一定的改善,例如改善拘留中心內的醫療設施。

Becerra表示,希望報告可以獲得其他州的參考,並會在未來幾年內繼續探查這些設施。

