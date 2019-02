【KTSF】

大氣河風暴已經離開灣區,連續下了兩天的雨後,有城市錄得超過20吋降雨量,今次降雨主要集中在北灣,相反,南灣只有少量雨量。

根據國家氣象局的數據顯示,截至週三早上,灣區在48小時降雨最多的地方是在Guerneville海拔1,000呎高的Venado山,一共下了超過20吋的雨,高度相等於接近人的膝蓋。

而在週二,Santa Rosa就以超過5吋半打破單日降雨量的記錄。

相比之下,南灣的雨量則非常少,聖荷西、Cupertino、Palo Alto等,只有少於半吋的雨量。

氣象局解釋,大氣河的風暴中心停留在北灣地區接近36小時,導致傾盤大雨,因此南北灣的降雨有非常大的差別。

至於灣區其他主要城市,例如舊金山、東灣奧克蘭(屋崙)、Fremont、Livermore等,就錄得1吋左右的雨量。

