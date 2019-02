【KTSF】

南灣Cupertino市一個56歲華裔婦人,週日下午在優山美地國家公園一條關閉的行山徑上,被跌下來石塊和冰砸死。

公園發出的聲明表示,Xuan Wang當時正在名為Mist Trail的行山徑上遠足,一些大石和冰塊突然塌下,Wang被擊中後不久死亡。

公園方面表示,當時Wang身在的行山徑,在冬季因為結冰和周圍危險而關閉,該處有清楚標記顯示行山徑關閉,行山徑入口也有閘門,提醒公眾不能進入,當局目前還在調查事件。

