特朗普金正恩抵達河內準備週三舉行美朝峰會

北韓領袖金正恩週二早上抵達越南河內,準備週三與特朗普總統舉行第二次美朝峰會,兩人週三晚先單獨會面、共晉晚餐,週四繼續會談。南韓傳媒預料他們可能進行五輪會面,會後可能發表《河內宣言》。

特朗普週二晚上約9時抵達河內內排國際機場,他隨即前往下榻的酒店休息,準備週三會晤北韓領袖金正恩。

金正恩就於上午抵達越南邊境的同登站,他此行乘坐專列火車歷時超過65小時,他下車逐一與迎接的越南官員握手,勞動黨多名黨政高層,包括中央第一副部長、金正恩妹妹金與正隨行,金正恩步出火車站向在場的人揮手,金正恩其後坐上防彈汽車,前往距離約170公里的首都河內。

抵達河內後,隨即到入住的河內美利亞酒店,今次是相隔55年後,再有北韓領袖到訪越南,金正恩下午離開酒店,到訪當地的北韓大使館,據報他可能聽取了駐當地大使的工作報告,他逗留接近一小時後離開,之後返回酒店。

第二次美朝峰會週三、週四上演,金正恩和特朗普先在週三傍晚單獨會面,並各由兩名助手和翻譯陪同共晉晚餐,美方代表是國務卿蓬佩奧及白宮幕僚長馬爾瓦尼。

重頭戲是週四雙方舉行的一連串會談,南韓傳媒預料兩人這次可能最少見面五次,相信對話密度會遠超過去年首次峰會,雙方會談後可能發表《河內宣言》。

外界注視在同意正式結束韓戰,推動朝鮮半島無核化,以及美朝建交可能性等議題會否有進展。

