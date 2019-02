舊金山日落區公立圖書館化身小熊診所（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區的公立圖書館週一化身小熊診所,由醫生教導兒童為自己的熊公仔看病,希望減輕兒童看醫生的恐懼感。

醫療機構Dignity Health週一在這間公立圖書館舉辦小熊診所,透過醫生為熊公仔看病,希望減輕兒童對見醫生的恐懼。

Dignity Health兒科醫生Julia Danser說:”我們希望讓兒童知道,看醫生不可怕,他們會帶自己的熊仔來,將膠布貼在它們身上,聽聽熊仔的心跳,讓兒童知道在診所會發生什麼事。”

4歲的Sky週一亦帶自己心愛的小熊Sally參加小熊診所。

Sky說:”小熊體型跟我差不多,我就扮演媽媽,我知道醫生令熊仔健康,(你怕看醫生嗎?)不怕,我打過流感針,但沒有哭。”

Danser醫生表示,除了看病,與社區建立好關係,增強病人對他們的信心,亦是醫生的工作。

出席的兒童除了獲贈紙巾及膠布外,還免費得到一隻熊公仔。

