舊金山日落區公立圖書館化身小熊診所（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區的公立圖書館週一化身小熊診所，由醫生教導兒童為自己的熊公仔看病，希望減輕兒童看醫生的恐懼感。

醫療機構Dignity Health週一在這間公立圖書館舉辦小熊診所，透過醫生為熊公仔看病，希望減輕兒童對見醫生的恐懼。

Dignity Health兒科醫生Julia Danser說：”我們希望讓兒童知道，看醫生不可怕，他們會帶自己的熊仔來，將膠布貼在它們身上，聽聽熊仔的心跳，讓兒童知道在診所會發生什麼事。”

4歲的Sky週一亦帶自己心愛的小熊Sally參加小熊診所。

Sky說：”小熊體型跟我差不多，我就扮演媽媽，我知道醫生令熊仔健康，（你怕看醫生嗎？）不怕，我打過流感針，但沒有哭。”

Danser醫生表示，除了看病，與社區建立好關係，增強病人對他們的信心，亦是醫生的工作。

出席的兒童除了獲贈紙巾及膠布外，還免費得到一隻熊公仔。

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