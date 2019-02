【KTSF 黃恩光報導】

舊金山國際機場發生離奇盜竊案,有人從行李輸送帶偷走一個有槍械的行李,警方正在追緝懷疑涉案的疑犯。

警方表示,本月17日星期日下午1點40分左右,匪徒從三號大樓旅客領取行李的輸送帶偷走一件行李,行李內有一支手槍、兩個彈匣、20發子彈、兩個電筒和一個皮套。

機場的監控鏡頭拍攝到疑犯的樣子,至於行李裡面為何會有槍械,警方表示仍在調查中。

如果大家有案件資料,請聯繫警方的貨物盜竊調查小組,電話:(650) 821—7007。

