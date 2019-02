【KTSF】

東灣San Ramon警方發放一名疑犯的素描圖像,他涉嫌試圖綁架一名13歲女童,呼籲民眾提供線索。

警方表示,疑犯在上週五大約下午5時半,在Fallen Leaf Circle 500號路段,試圖強行將一名13歲女孩拉上車。

受害人成功逃脫,並躲在草叢內,其父母得悉事後報警救助。

警方形容疑犯為印度裔,留有蓬鬆的頭髮及鬍子,左眼的瞳孔外有一個藍色的圓圈,當時身穿灰藍色襯衫及黑色連帽運動衣。

疑犯駕駛著疑似日產Rogue型號的白色Hatchback汽車。

任何人有疑犯的線索,請聯絡警方。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。