R. Kelly被控10項性侵 庭上否認控罪

【KTSF 江良慧報導】

著名R&B歌手R. Kelly被控10項嚴重性侵控罪,他週一出庭否認所有控罪。

歌手Kelly週一身穿橙色囚衣,在縣警押送下步進芝加哥法庭。

Kelly在庭上否認所有10項嚴重性侵控罪,其代表律師Steve Greenberg說:”我們這刻的立場是,Kelly絕無做錯,無人向我們展示他做錯事的証據。”

但檢控官則指他涉及的犯罪在12年期間發生,涉及4名受害人,3人當時未成年。

Cook縣檢控官Kimberly Foxx說:”嚴重刑事性侵是二級重罪,刑期每項控罪3到7年。”

控方表示,他們有証據,而部分指控者的律師更表示,有涉嫌性侵的錄影片段,當中顯示Kelly非法性侵一名14歲女童。

Kelly的律師表示,不相信指控者的說話。

Greenberg說:”據我所知他們都在說謊,我是刑案律師,我當事人說他清白,不認罪,這是我們的立場。”

Kelly週末時自動投案後,獲准以100萬自簽保釋候審,但就要支付當中一成即10萬,不過,Kelly未籌到這筆錢,所以一直被扣留。

另外法庭文件顯示,Kelly有財困問題,包括拖欠租金和子女撫養費。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。