R. Kelly被控10項性侵 庭上否認控罪

【KTSF 江良慧報導】

著名R&B歌手R. Kelly被控10項嚴重性侵控罪，他週一出庭否認所有控罪。

歌手Kelly週一身穿橙色囚衣，在縣警押送下步進芝加哥法庭。

Kelly在庭上否認所有10項嚴重性侵控罪，其代表律師Steve Greenberg說：”我們這刻的立場是，Kelly絕無做錯，無人向我們展示他做錯事的証據。”

但檢控官則指他涉及的犯罪在12年期間發生，涉及4名受害人，3人當時未成年。

Cook縣檢控官Kimberly Foxx說：”嚴重刑事性侵是二級重罪，刑期每項控罪3到7年。”

控方表示，他們有証據，而部分指控者的律師更表示，有涉嫌性侵的錄影片段，當中顯示Kelly非法性侵一名14歲女童。

Kelly的律師表示，不相信指控者的說話。

Greenberg說：”據我所知他們都在說謊，我是刑案律師，我當事人說他清白，不認罪，這是我們的立場。”

Kelly週末時自動投案後，獲准以100萬自簽保釋候審，但就要支付當中一成即10萬，不過，Kelly未籌到這筆錢，所以一直被扣留。

另外法庭文件顯示，Kelly有財困問題，包括拖欠租金和子女撫養費。

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