東灣奧克蘭(屋崙)教師工會與校區就教師薪酬合約問題的談判陷入僵局,教師週二持續罷工。

奧克蘭聯合校區教師罷工踏入第四日,工會和校區週一在加州教育總監Tony Thurmond介入下,再度談判勞資合約。

奧克蘭教師的平均年薪是63,149元,在Alameda縣裡是最低的,教師要求3年加薪12%,而校區就提出3年加薪7%,再加1.5%花紅。

校區表示,上星期四、五教師罷工期間,大部分學生都沒有上學。

教師工會表示,校區答應不會懲罰為支持教師而沒有上學的學生。

校區也表示,不會懲罰學生,不過學校會記錄學生無故缺席。

