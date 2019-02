大氣河風暴為北灣帶來大量降雨 當局發水浸警告

【KTSF】

今年雨季第二股吹襲灣區的大氣河風暴來勢洶洶,預測北灣以及沿岸山區降雨最多,容易導致水浸,北灣週一已經下了超過兩吋的雨,不少道路再度出現水浸,有社區再次面臨山泥傾瀉的威脅。

上一股大氣河風暴導致北灣Sausalito發生泥石流,一棟住宅滑落山坡,撞向山坡下面另一棟住宅。

由於今股大氣河風暴再次帶來連場大雨,該區再有機會出現泥石流,Sausalito消防局週二將會派人在該區不停巡邏,希望將風險減至最低。

另外,同樣在Sonoma縣的Russian河,水位開始上升,即將到達警戒線,預計週二河水會再上漲至少26呎,到了晚上11時河水將會越過洪峰線。

Sonoma縣市府呼籲民眾要為水浸做好準備,清理排水道以及準備好沙包。

而來往舊金山和Tiburon的渡輪週一晚因天氣惡劣服務受到影響,所有南行航線被取消,週二早上如果風速太大,影響渡輪靠岸,航班有機會被取消,屆時當局會為受影響的乘客提供巴士載客服務。

