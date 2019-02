【KTSF】

大氣河風暴從週一開始為北灣帶來連場大雨,而灣區其他城市廣泛地區亦下大雨,到底雨甚麼時候才會停?

從下午開始,灣區週二一直下著大雨,水浸警示仍然生效,預料部分市區道路會出現水浸,河流和小溪有機會出現氾濫。

週二晚的風速會繼續增強,陣風風速可達每小時50英里,氣象局延長強風警示至週二清晨3點,另外,週二晚11時到週三早上5時有機會出現雷暴。

到了週三早上,降雨將會轉為驟雨,但由於經過連場大雨,預計週三早上上班繁忙時間,道路仍然會出現水浸,交通大受影響。

預測週三下午會停雨,另一股風暴將於週六吹襲,屆時會再下雨。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。