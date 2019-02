【KTSF】

一份最新的報告顯示,灣區多個城市,中產階級收入的增幅在全國中名列前茅。

網站Go Bank Rates針對全國200個城市,中產階級5年間收入增幅進行對比,結果發現,舊金山中產階級5年間增幅最多,超過30%,是所有城市之最,該市中產最高收入接近20萬。

東灣的奧克蘭、Fremont、南灣的聖荷西及Sunnyvale也都榜上有名。

在上榜的灣區城市中,東灣Fremont中產的收入最高,中產階級的平均收入超過12萬,最高收入超過24萬元。

