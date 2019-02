眾議院通過決議案 阻撓特朗普對邊界頒緊急狀態令

【KTSF】

聯邦眾議院週二通過決議案,阻撓特朗普總統對邊界安全頒布緊急狀態令,以調動經費在美墨邊界興建他競選時承諾的邊境圍牆。

眾議院週二以245票對182票通過決議案,決議案現送交由共和黨操控的參議院表決,目前共和黨中有議員已表態會倒戈支持通過決議案,令決議案有很大機會在參議院過關,不過特朗普已表明會簽署否決。

參議院多數黨領袖麥康尼表示,參議院將會在未來3週內表決決議案。

參議院如表決通過決議案,將會迫使特朗普在上任後首次行使否決權,國會雖然可以表決推翻總統的否決,但估計國會沒有足夠的票數推翻特朗普的否決。

雖然如此,參議院表決這份決議案,卻導致一些共和黨參議員被迫對是否支持特朗普頒布緊急狀態令表態,特朗普頒布緊急狀態令,雖然得到堅定的共和黨選民支持,但有共和黨參議員卻擔心先例一開,會讓未來的民主黨總統使出同樣招數,繞過國會以達到施政目的。

