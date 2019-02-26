前國安高官聯署譴責特朗普頒布”國家緊急狀態令”（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

有58名前任國家安全部門的高官聯署公開信，譴責特朗普總統濫用權力，宣佈”國家緊急狀態令”，以便調動多個聯邦政府部門的資金來興建他要求的邊界圍牆。

這封聯署公開信有13頁紙，大部份聯名的前任政府高官，來自兩黨，曾經服務在克林頓小布殊和奧巴馬政府時期，他們包括前國務卿奧爾布賴特和克里、前國家情報總監、前國防部長Chuck Hagel、前CIA局長和前國土安全部長等。

他們指特朗普宣佈南部邊界進入”全國緊急狀態”，繞過國會，從多個聯邦政府部門調動80億元資金來幫補興建他要求的圍牆。

這些前任官員認為，並無緊急需要，也無事實理據，令到特朗普採取這步驟來建牆。

此舉也令特朗普進一步失信於外國領袖，萬一爆發真正的外國危機時，這種缺乏信任，將會削弱政府游說盟國聲援美國的能力，甚至鼓勵敵人反對美國。

國會眾議院全院週二將表決眾議院民主黨人提出的議案，試圖阻擋特朗普的全國緊急狀態令來建牆。

眾議長普洛西說，她也不排除對特朗普的緊急狀態令提出法律訴訟，這項議案如果獲得國會兩院通過，將會終止緊急狀態令，但就算國會表決通過，總統都有權否決議案。

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