前國安高官聯署譴責特朗普頒布”國家緊急狀態令”（視頻）

KTSF 張麗月報導

有58名前任國家安全部門的高官聯署公開信,譴責特朗普總統濫用權力,宣佈”國家緊急狀態令”,以便調動多個聯邦政府部門的資金來興建他要求的邊界圍牆。

這封聯署公開信有13頁紙,大部份聯名的前任政府高官,來自兩黨,曾經服務在克林頓小布殊和奧巴馬政府時期,他們包括前國務卿奧爾布賴特和克里、前國家情報總監、前國防部長Chuck Hagel、前CIA局長和前國土安全部長等。

他們指特朗普宣佈南部邊界進入”全國緊急狀態”,繞過國會,從多個聯邦政府部門調動80億元資金來幫補興建他要求的圍牆。

這些前任官員認為,並無緊急需要,也無事實理據,令到特朗普採取這步驟來建牆。

此舉也令特朗普進一步失信於外國領袖,萬一爆發真正的外國危機時,這種缺乏信任,將會削弱政府游說盟國聲援美國的能力,甚至鼓勵敵人反對美國。

國會眾議院全院週二將表決眾議院民主黨人提出的議案,試圖阻擋特朗普的全國緊急狀態令來建牆。

眾議長普洛西說,她也不排除對特朗普的緊急狀態令提出法律訴訟,這項議案如果獲得國會兩院通過,將會終止緊急狀態令,但就算國會表決通過,總統都有權否決議案。

