特朗普總統的前任競選助理Ava Johnson週一入禀法庭,控告特朗普在2016年一次競選集會舉行之前,未得她同意下強吻她。

Johnson 接受媒體訪問時透露,2006年8月,佛羅里達州Tampa市一次競選集會舉行之前,特朗普落車時,捉住她的手,然後強吻她。

她說,特朗普突如其來的強吻令她感到冒犯,這件事至今仍然困擾著她。

Johnson說,有幾個人目擊事件經過,當中包括時任佛州司法部長Pam Bondi,但她否認。

控狀也指Johnson由於是非洲裔,所以人工較少,白宮和特朗普競選團隊都否認有關指控。

