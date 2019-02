邱信福提法案避免病人看急症後收到高昂帳單（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

近日有不少個案顯示,使用私人醫療保險的人去公立醫院急症室求診後,仍然需要繳付高昂的醫療費用,加州眾議員邱信福提案,建議除了診金及自付費外,病人將會不需要支付其他醫療費用。

有私人保險的鄧莊儀(Nina Dang),去年4月發生一宗涉及單車的交通意外,當時她右手骨折,被送到舊金山總醫院的急症室,逗留的4小時中,她照了X光,腦部及脊椎掃描,固定好手臂,醫生處方止痛藥,並轉介了她看骨科醫生,最終因為總醫院的服務不在她醫保的涵蓋範圍,她收到24,074元的帳單。

鄧莊儀表示,她用上班時間聯絡總醫院及醫保公司,又上訴過幾次,到現在終於爭取到不用自掏腰包。

鄧莊儀說:”這件事足足影響了我的生活8個月,就像一份兼職纏繞著我,老實說,我仍然很怕在舊金山踩單車,不是我怕跌倒,而是怕又再被送入急症室,我不記得那天的感受怎樣,但我不能忘記這張帳單。”

加州眾議員邱信福(David Chiu)表示,這些事例他已經聽得太多,不只是舊金山,而是全國的問題,當有緊急情況,無人還會有時間選擇,去一間醫保覆蓋的醫院。

為了保障有私人醫保的人,邱信福提出AB1611法案,不論病人被送去醫保指定的醫院,或者不涵蓋的醫院,病人只需要支付原定的診金或自付費,其他醫療費用會由院方與醫保公司雙方處理。

邱信福說:”這個法案令急症室病人不用再擔心額外的醫療費用,去完急症室後,病人只需要擔心自己的康復進度,而不是因醫療費用而造成的經濟困難。”

週一分享的個案全部都是在舊金山總醫院急症室看病後,收到高昂帳單,邱信福指,法案不是針對總醫院、總醫院的服務,其他一切都很好,是希望醫療機構及醫保公司多溝通,減輕病人的負擔。

總醫院是公立醫院,與所有私人醫保都沒有合約,因此亦不會覆蓋總醫院的服務。

預計舊金山市參議會週二亦會通過議案,支持AB1611,而這項法案將於3月份在州府政策委員會中提出。

