邱信福提法案避免病人看急症後收到高昂帳單（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

近日有不少個案顯示，使用私人醫療保險的人去公立醫院急症室求診後，仍然需要繳付高昂的醫療費用，加州眾議員邱信福提案，建議除了診金及自付費外，病人將會不需要支付其他醫療費用。

有私人保險的鄧莊儀（Nina Dang），去年4月發生一宗涉及單車的交通意外，當時她右手骨折，被送到舊金山總醫院的急症室，逗留的4小時中，她照了X光，腦部及脊椎掃描，固定好手臂，醫生處方止痛藥，並轉介了她看骨科醫生，最終因為總醫院的服務不在她醫保的涵蓋範圍，她收到24,074元的帳單。

鄧莊儀表示，她用上班時間聯絡總醫院及醫保公司，又上訴過幾次，到現在終於爭取到不用自掏腰包。

鄧莊儀說：”這件事足足影響了我的生活8個月，就像一份兼職纏繞著我，老實說，我仍然很怕在舊金山踩單車，不是我怕跌倒，而是怕又再被送入急症室，我不記得那天的感受怎樣，但我不能忘記這張帳單。”

加州眾議員邱信福（David Chiu）表示，這些事例他已經聽得太多，不只是舊金山，而是全國的問題，當有緊急情況，無人還會有時間選擇，去一間醫保覆蓋的醫院。

為了保障有私人醫保的人，邱信福提出AB1611法案，不論病人被送去醫保指定的醫院，或者不涵蓋的醫院，病人只需要支付原定的診金或自付費，其他醫療費用會由院方與醫保公司雙方處理。

邱信福說：”這個法案令急症室病人不用再擔心額外的醫療費用，去完急症室後，病人只需要擔心自己的康復進度，而不是因醫療費用而造成的經濟困難。”

週一分享的個案全部都是在舊金山總醫院急症室看病後，收到高昂帳單，邱信福指，法案不是針對總醫院、總醫院的服務，其他一切都很好，是希望醫療機構及醫保公司多溝通，減輕病人的負擔。

總醫院是公立醫院，與所有私人醫保都沒有合約，因此亦不會覆蓋總醫院的服務。

預計舊金山市參議會週二亦會通過議案，支持AB1611，而這項法案將於3月份在州府政策委員會中提出。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。