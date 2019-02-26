Tesla執行長未經批准發推文被指藐視法庭裁決

【KTSF 鄭麗娜報導】

Tesla執行長Elon Musk上週發布推文說，2019年公司將生產約50萬輛汽車，但在之後的後續推文又說，公司今年實際上只生產40萬輛汽車，美國證券交易委員會（SEC）表示，Musk在發推文前沒有獲得預先批准，週一要求法官認定他的言論違反去年達成的和解協議，並藐視法庭的裁決。

去年9月，SEC針對Musk發布的關於希望將Tesla公司私有化的推文向其發出指控，稱Musk違反了多項規定，隨後不久，Musk與SEC就關於用推文誤導Tesla投資者的指控達成和解。

上週二晚上，Musk發表推文，”Tesla在2011年製造0輛汽車，但2019年將生產約50萬輛汽車”。

在之後幾小時的後續推文糾正說，公司今年實際上只生產40萬輛汽車。

SEC週一要求法庭認定他的言論違反去年達成的和解協議，並藐視法庭裁決。

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