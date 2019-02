Tesla執行長未經批准發推文被指藐視法庭裁決

【KTSF 鄭麗娜報導】

Tesla執行長Elon Musk上週發布推文說,2019年公司將生產約50萬輛汽車,但在之後的後續推文又說,公司今年實際上只生產40萬輛汽車,美國證券交易委員會(SEC)表示,Musk在發推文前沒有獲得預先批准,週一要求法官認定他的言論違反去年達成的和解協議,並藐視法庭的裁決。

去年9月,SEC針對Musk發布的關於希望將Tesla公司私有化的推文向其發出指控,稱Musk違反了多項規定,隨後不久,Musk與SEC就關於用推文誤導Tesla投資者的指控達成和解。

上週二晚上,Musk發表推文,”Tesla在2011年製造0輛汽車,但2019年將生產約50萬輛汽車”。

在之後幾小時的後續推文糾正說,公司今年實際上只生產40萬輛汽車。

SEC週一要求法庭認定他的言論違反去年達成的和解協議,並藐視法庭裁決。

