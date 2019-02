特朗普前任私人律師國會作證 聲稱會交代事實真相

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的前任私人律師Michael Cohen週二開始一連3天在國會作證,交代他為特朗普工作的一切。

Cohen曾經為特朗普長期打點事務以及收拾爛攤子,因而官司纏身,必須付出沉重代價,現在已吃不消,要同特朗普劃清界線,講出事實真相。

他週二開始在國會作證,首先在參議院情報委員會閉門作證,然後週四在眾議院情報委員會閉門作證,預料他會講出特朗普與俄羅斯的交易,當中包括在2016年6月,特朗普競選工程的官員與俄國律師在Trump Tower會面的情況,以及特朗普在莫斯科的地產項目談判,就是這個項目,Cohen曾經承認向國會說謊。

而焦點就是週三Cohen在眾議院監察委員會的公開作證,有消息透露,Cohen將會爆大料,講出特朗普指使他支付封口費,給聲稱與特朗普有路的前A片女星和前花花公子模特兒,事件中可以看得出特朗普”說謊、種族歧視和出軌”行為,預料Cohen將首次公開指責特朗普涉及這些刑事犯罪行為,到時Cohen也會公開部份特朗普私人的財務文件,來支持他的指控。

有份在2016年6月於Trump Tower同俄國律師會晤、想要希拉莉黑材料的特朗普大兒子就指,Cohen週三的作證碰上美朝二次峰會,是故意的安排。

小特朗普說:”設法轉移視聽,搬出一個重罪犯和說謊者,是很可悲,但確示民主黨人如何憎恨特朗普。”

