中國教育部刪除史記《陳涉世家》教材 或因有起義意識

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中國內地近年都不時傳出中學教科書改版而引發爭議的事，好像一年前修改教材中對文革的說法，就引起不少反對聲音。最新的一宗，是一篇《史記》的文章做了數十年教材，近日都要被抽起。有歷史學者估計可能是官方擔心學生學習之後，有”起義”的意識。

司馬遷《史記》中的《陳涉世家》，自上世紀六十年代開始都是內地初三學生的語文必讀教材，內容更加拍成教育影片，讓學生更易理解，故事是講述秦朝未年的由陳勝和吳廣首先發起的農民起義，風潮席捲全國，最終推翻秦朝暴政。不過，在教育部組織編寫的新版教科書中，《陳涉世家》一文將會被刪除，在社會上引發爭議。

歷史學者章立凡分析，《陳涉世家》一文中有不少名言，例如”天下苦秦久矣”、”王侯將相寧有種乎”，這些對政府來說可能都太過煽動。

新版教科書暫時未出版，人民教育出版社解釋，初中歷史書中已經詳細介紹了陳勝和吳廣起義，語文書刪走《陳涉世家》，換成《史記》中另一篇講述將令治軍嚴明的《周亞夫軍細柳》，是避免不必要的重覆。

不過除了《陳涉世家》，新版教科書中，杜甫揭露封建統治者暴政的《石壕吏》，以及孟子強調社會正義的《得道多助、失道寡助》，兩篇文章也被撤換。

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