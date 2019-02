中國教育部刪除史記《陳涉世家》教材 或因有起義意識

【i-CABLE】

中國內地近年都不時傳出中學教科書改版而引發爭議的事,好像一年前修改教材中對文革的說法,就引起不少反對聲音。最新的一宗,是一篇《史記》的文章做了數十年教材,近日都要被抽起。有歷史學者估計可能是官方擔心學生學習之後,有”起義”的意識。

司馬遷《史記》中的《陳涉世家》,自上世紀六十年代開始都是內地初三學生的語文必讀教材,內容更加拍成教育影片,讓學生更易理解,故事是講述秦朝未年的由陳勝和吳廣首先發起的農民起義,風潮席捲全國,最終推翻秦朝暴政。不過,在教育部組織編寫的新版教科書中,《陳涉世家》一文將會被刪除,在社會上引發爭議。

歷史學者章立凡分析,《陳涉世家》一文中有不少名言,例如”天下苦秦久矣”、”王侯將相寧有種乎”,這些對政府來說可能都太過煽動。

新版教科書暫時未出版,人民教育出版社解釋,初中歷史書中已經詳細介紹了陳勝和吳廣起義,語文書刪走《陳涉世家》,換成《史記》中另一篇講述將令治軍嚴明的《周亞夫軍細柳》,是避免不必要的重覆。

不過除了《陳涉世家》,新版教科書中,杜甫揭露封建統治者暴政的《石壕吏》,以及孟子強調社會正義的《得道多助、失道寡助》,兩篇文章也被撤換。

