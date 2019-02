大樹塌下阻擋路軌 Amtrak列車逾百乘客被困36小時

【KTSF 江良慧報導】

Amtrak一列從西雅圖開往洛杉磯的客運列車,週日晚在俄勒岡州一處偏遠地區因為大樹倒下阻擋路軌,183名乘客和工作人員被困雪地超過36小時後週二獲救,而列車也已經抵達俄勒岡州車站。

在Coast Starlight列車11上,被困乘客都表現無奈,他們的列車在Eugene東南約30里外的小鎮Oakridge。

乘客Rebekah Dodson在早前的錄影片段中說:”我們已經被困在此24小時了,很多用品都開始不足。”

列車因為大樹倒塌堵塞路軌所以被困,救援人員則因為天氣惡劣,阻礙他們前往救人。

Dodson說:”明顯這並非Amtrak可以控制,我明白,但我認為他們沒告訴我們到底怎麼了。”

另一名乘客Emily Wyrick說:”Amtrak其實已經把我們照顧得蠻好的,考慮到這種情況,他們昨天給我們早餐午餐晚餐,而且不收我們錢。”

鐵路公司派人在週一晚通宵清理路軌,並在週二早上派出火車頭,把已經停電的列車拖到最近的Eugene車站,事件中沒有任何人受傷。

