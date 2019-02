舊金山公辯律師賀大器突去世 朋友同事表惋惜（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山公辯律師賀大器(Jeff Adachi)上週五晚突然去世,他的朋友和同事都表示惋惜,並計劃在週三晚上為賀大器舉行追思會。

在舊金山公辯律師辦公室,同事們擺放著賀大器的照片、鮮花和蠟燭以表悼念。

舊金山地檢官George Gascon說:”我們去同一家健身房,在清早5點,他總說:來談談那個案子,我說每天早上案子都不一樣,他就怕去健身了,我們都笑起來。”

Gascon說,賀大器非常熱愛工作,很多人都不知道他們之間有過多少對話,即使是週末,他們仍會經常發短信保持聯絡。

儘管兩人在許多議題上意見不同,但都同意推行刑事司法改革,Gascon表示,賀大器的離世,是法律界和社區的損失。

Gascon說:”這是法律界的損失,是社區的一大損失。”

賀大器在舊金山公辯律師辦公室工作33年,擔任過5屆首席公辯律師,並於2001年成為舊金山乃至加州首位民選公辯律師,在全美也算是少數。

賀大器以檢舉警方的不端行為而出名,2015年,他批評舊金山警方發送帶有種族歧視的短信,而最近,他的辦公室還說服一個大陪審團,在Kate Steinle謀殺案判一名無證移民無罪,賀大器還曾在2011年競選過舊金山市長。

另外,”慰安婦”正義聯盟共同主席鄧孟師和郭麗蓮兩位退休法官,週一也發表公開信,對日裔領袖賀大器逝世表示哀悼,稱賀大器也是”慰安婦”正義聯盟榮譽聯合主席。

雖然遭到日本右翼的抨擊,賀大器仍然支持樹立慰安婦紀念碑,以及支持全球”慰安婦”運動,並在多個活動中公開發言表達支持的立場,”慰安婦”正義聯盟的成員將永遠記住他。

鄧孟詩說:”我的心好痛,我覺得這麼好的一個人,他的心這麼好,更早就走了,59歲就走了,而且他還有很多事情可以做,現在他走了,我覺得我們”慰安婦”碑,又少了一個真正的對我們很熱心的支持者。”

賀大器遺下妻子和一個女兒,親友將於本週三晚7點至9點在舊金山7th Street555號舉行追思會,歡迎公眾出席。

