特朗普總統表示,計劃與中國舉行峰會簽署貿易協議。

特朗普在白宮與州長會面時表示,中美可能很快達成貿易協議,但也有可能不成事。

中美新一輪貿易談判結束後,特朗普指雙方在保護知識產權、技術轉移、農業、服務業及貨幣等多個議題上取得實質進展,押後原定下月1日起,向2,000億美元中國貨加徵關稅至25%的期限。

在北京,中國外長王毅表示,中美經貿問題磋商取得實質性進展,為中美關係的穩定和全球經濟發展提供正面預期。

